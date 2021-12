Un Capodanno di angoscia e rabbia perché il “regalo” del 2022 sarà la prima rata del mutuo di una casa che non più o di un’impresa che non ha potuto riaprire nell’area del sisma del 2016. In legge di bilancio approvata la sospensione per un altro anno dei mutui al senato, alla camera l’emendamento viene bocciato nonostante la garanzia delle coperture finanziarie. Ora si attende l'inserimento nel Milleproproghe per una nuova sospensione che sarebbe anche utile per rivedere gli oneri, ovvero gli interessi di mora, dice Antonietta Rossi del Comitato Mutui sulle Macerie.