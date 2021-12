Prosegue e aumenta l'ondata dei contagi nelle Marche. 1.814 nelle ultime 24 ore nuovo primato, il picco di ieri di oltre 1.700 nuovi casi. E così l'indice dell'incidenza sale anocra, oggi siamo a 486,61 (ieri 423,80) su 100mila abitanti. Preoccupante l'incremento settimanale, rispetto a sette giorni fa l'aumento di nuovi casi è stato del 23,4% . La provincia di Ancona resta quella con il maggior numero di casi, 463, seguita da Macerata con 317, Fermo con 307, Ascoli Piceno con 280, Pesaro Urbino con 275, 172 nuovi positivi provengono invece da fuori regione.

Pressochè stabili però i dati relativi ai ricoveri. 260 in tutto, di cui 43 in terapia intensiva. Di questi ultimi il 74% non è vaccinato. 38 invece sono le persone in attesa di posto letto. Come ieri anche oggi altri morti, 7, di questi 4, tra i 70 e gli 80 anni, gli altri 3 tutti over 80.