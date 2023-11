Rapporto Bes Istat. Nelle Marche si vive bene ma i giovani laureati continuano e fuggire dalla Regione. Sicurezza, salute e longevità, lavoro e conciliazione con i tempi di vita al top. Male invece retribuzioni e poi qualità dei servizi, paesaggio e patrimonio culturale.

Questo è quanto emerge dall'analisi del report diffuso dall'Istat per gli anni 2020 2022 sul benessere equo sostenibile (BES) nelle province italiane.

"Le province marchigiane hanno livelli di benessere relativo più alti rispetto sia al complesso dei territori del Centro sia dell'Italia".



Emerge dal Report BesT, diffuso dall'Istat, su province e città metropolitane italiane riguardo a misure del Benessere equo e sostenibile (Bes), che classifica le province italiane in 5 classi di benessere relativo (bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta) sul complesso degli indicatori disponibili per l'ultimo anno di riferimento (2020-2022), il 22,1% delle misure colloca le province marchigiane nella classe di benessere più elevata; il 58,7% le assegna alle classi medio-alta e alta mentre la media delle province del Centro è 17, 1 e 48,7%".



I "segnali di svantaggio sono meno frequenti. – per il rapporto – Il 22,1% delle misure si concentra nella coda della distribuzione, cioè le due classi più basse (26,6% per le province del Centro, 33,9% media Italia).

Nel 2022 "i livelli di benessere relativo più elevati si osservano nelle province di Ancona e Fermo (oltre 60% nelle classi alta e medio-alta); le altre province si attestano sul 56%). I risultati migliori nel dominio Sicurezza: nessuna provincia marchigiana è in coda a livello nazionale: il 33,3% è in classe alta e il 50% medio-alta.



Positivi gli indicatori per Salute e Lavoro e Conciliazione tempi di vita (80 e 79,4% nelle classi alta e medio-alta). Le province più svantaggiate della regione sono Macerata e Ascoli Piceno: "nell'ultimo anno sono nelle due classi di coda a livello nazionale (24,6% degli indicatori), seguite da Pesaro e Urbino (22,9%)".



Per la Qualità dei servizi e Paesaggio e patrimonio culturale il 20% delle misure colloca le province

marchigiane nella classe bassa. Gli indicatori più critici sono sull'offerta di trasporto pubblico locale nei capoluoghi di provincia (2.121 posti-km contro i 4.748 dell'Italia nel 2021) e copertura di internet ultraveloce da rete fissa per le abitazioni (46,5% marchigiano, 58,4% di ripartizione). Per l'Ambiente, criticità per l'incidenza di aree protette e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Punti di debolezza anche per Benessere economico: il 5,3% degli indicatori provinciali è nella classe bassa e il 47,4% medio bassa.