Nel 2022 sono state 1888 le nuove diagnosi di infezione da HIV in Italia, con in incidenza di 3,2 nuove diagnosi per 100.000 residenti, 43 invece invece i casi registrati nelle Marche.

Le persone che hanno scoperto di essere Hiv positive nel 2022 nel 78% dei casi uomini. L'età media è di 43 anni per gli uomini e 41 per le donne. Nella maggior parte dei casi purtroppo si tratta però di diagnosi tardive.

Eppure una diagnosi precoce oggi è essenziale per l'attivazione della cure ritardando al massimo l'insorgenza dell'AIDS e anche per la riduzione al minimo del rischio di trasmissione dell'infezione.

In quest'ottica lavora Ancona Check Point, un punto, unico in tutta la regione, che offre la possibilità di effettuare gratuitamente i test per l'HIV ma anche per anche per altre malattie sessualmente trasmissibili.

Dalla sua apertura, 17 mesi fa, ad oggi il punto di Ancona ha testato 1224 persone, individuando 7 casi di infezione da HIV. Il test è gratuito e anonimo, eseguibile nel pomeriggio. Un riferimento soprattutto per i giovani, eppure, ad oggi, i minorenni non possono effettuare il test senza il consenso dei genitori.