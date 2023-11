Una diagnosi istopatologica o citologica ottenuta in pochi istanti, anche durante l’esecuzione di complicati interventi chirurgici. Miracolo? No realtà, grazie al Microscopio Laser Confocale Ex Vivo, una strumentazione all'avanguardia da un mese in uso all'Ospedale Salesi di Ancona.

L'Azienda Ospedaliero universitaria delle Marche è tra i pochissimi ospedali in Italia a disporre di questo straordinario microscopio e questo grazie al prezioso contributo del Lions Club e della Fondazione Salesi che insieme all'Università Politecnica e alla stessa azienda aiutati anche da una rete di enti, aziende e banche del territorio, hanno raccolto la cifra di 232mila euro necessaria per l'acquisto del macchinario.