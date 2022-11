Raggiunta in cabina di coordinamento sisma 2016, presieduta dal Commissario Giovanni Legnini, l’intesa sul Testo Unico della ricostruzione privata che riorganizza, semplifica ed innova le norme contenute in 61 Ordinanze. Un lavoro che supera il ginepraio di norme, a volte sovrapposte e che nei prossimi giorni sarà approvato dopo le opportune verifiche legislative e ottenuto il via libera della Corte dei Conti. Entrerà in vigore il primo gennaio 2023 con la nuova piattaforma telematica Gedisi per gestire pratiche sisma"