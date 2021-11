La legge del mare è uguale per tutti, sia per l’uomo sia per la donna. Il mare, che è sempre stato il luogo di lavoro della sua famiglia, fa anche paura quando i suoi figli sono fuori a pescare. Marisa Capriotti, commerciante di pesce, racconta con emozione la sua vita, cosa vuol dire fare un mestiere che ha imparato ad amare nel tempo.

Marisa Capriotti è l’ultima, in ordine cronologico, delle dieci donne che ci hanno parlato della loro vita lavorativa e professionale nelle comunità portuali per il progetto Onda femminile con cui l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale aderisce al Patto per la parità di genere, promosso da #Assoporti, per dare voce alle donne che lavorano nei porti, parlando con loro della questione di genere, per ascoltare suggerimenti e idee per promuovere una parità concreta fra banchine e navi.