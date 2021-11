Dei 16 pazienti ricoverati al momento a Fermo, 3 in rianimazione e 13 in malattie infettive, 9 sono vaccinati. Lo spiega Alessandro Valentino, direttore dell’unità operativa del Pronto soccorso del Murri, l’avamposto dove ogni possibile caso covid deve essere esaminato e confermato o escluso

Dati particolari quelli di Fermo che cozzano con le statistiche generali regionali secondo le quali il 67% dei ricoverati in intensiva non è vaccinato.

Caso eccezionale o anticipazione di un nuovo trend che vede la copertura vaccinale scendere dopo i primi mesi? Perchè di fatto, è lo conferma lo stesso Valentino si tratta sì di persone vaccinate ma vaccinate da più di sei mesi. Dunque serve subito la terza dose.

Servizio di Laura Meda