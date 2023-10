Axitea e BlackBerry in collaborazione con Confindustria Macerata e Compagnia delle Opere Marche Sud incontrano le aziende marchigiane per fare il punto sul tema della sicurezza informatica e sulle ultime soluzioni di cybersecurity. Si è tenuto a Civitanova Marche l'evento "L'Intelligenza Artificiale a difesa dei dati aziendali: istruzioni per l'uso", un'occasione per fornire alle imprese gli strumenti per affrontare minacce informatiche sempre più sofisticate avvalendosi del supporto dell'AI