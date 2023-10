Il governatore Acquaroli blinda Bruschini, nonostante il direttore di Atim sia sotto il fuoco incrociato del Pd, che con il consigliere regionale Carancini ne ha chiesto le dimissioni, e dell'ad di Aeroitalia Intrieri, che accusa l'Agenzia di non aver rispettato un accordo commerciale per la promozione dei voli da 750mila euro., Il presidente difende la politica di rilancio dell'infrastruttura: "Sistema aeroportuale, Governo centrale e Regione stanno facendo un grande lavoro, i voli di continuità territoriale non sono in dubbio".