Transizione ecologica, parità di genere e smartworking. Di questo ha parlato a Bruxelles al Comitato europeo delle Regioni l’assessore regionale alla Ricostruzione e Trasporti, Guido Castelli recentemente nominato componente del Comitato come membro permanente della delegazione italiana. L’appuntamento è diventato una piattaforma di comunicazione e di networking unica, che riunisce regioni e città di tutta Europa attraverso i relativi rappresentanti politici, funzionari, esperti e accademici. In merito alle nuove politiche europee per promuovere e finanziare la doppia transizione del Green Deal e Next Generation EU Castelli ha sottolineato come queste nel percorso di realizzazione debbano tenere conto della gradualità del passaggio.