In Piazza Cavour ad Ancona il coro è unanime. Vergogna. Dopo quasi un anno da quando la Camera ha licenziato il testo, il Senato ha affossato il tutto senza nemmeno entrare nel merito degli articoli e degli emendamenti, commenta Matteo Marchigiani, di Arcigay Comunitas Ancona dopo lo stop al Ddl Zan al Senato. Con la cosiddetta tagliola e poi l’esultanza tra i banchi del centro destra. Ora si riparte da zero, dovendo aspettare mesi, prima di depositare una nuova proposta di legge.

“Il nostro Senato l’ha detto forte e chiaro: non ha alcun interesse a tutelare le minoranze discriminate, ma ha interesse a far sì che continuino le violenze contro le donne, le persone LGBTQIA+ ed i disabili”, rimarca ancora l’Arcigay di Ancona.