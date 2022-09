Ripartita tre settimane fa la stagione di pesca fa i conti con i rincari. Oggi il problema non è più solo l'aumento del costo del carburante, che già a maggio aveva fatto scatenare la protesta dei pescatori lungo tutto l'Adriatico, ma anche il rialzo del prezzo di plastica, ferro, acciaio e persino delle cassette di polistirolo passate da 50 centesimi a un euro.

Il tutto pesa sulla spesa giornaliera che ogni barca mediamente deve sostenere per poter uscire in mare e se i costi raddoppiano l'incasso non basta più.