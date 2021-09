Oggi Emma avrebbe festeggiato il suo 17esimo compleanno, lei che di anni invece ne avrà sempre solo 14.

Non può fare a meno di pensarci suo padre, Fazio Fabini mentre attende fuori da un’aula di tribunale che inizi l’udienza preliminare del procedimento ‘bis’ per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui Emma ha perso la vita. Ma in questo giorno il ricordo vuole superare il dolore e lo fa utilizzando un mezzo amato da Emma: la scrittura.