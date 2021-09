Timbrava il cartellino ma invece di mettersi a lavoro, in una struttura dell’Asur a Senigallia, prendeva l’auto di servizio dove trasportava i suoi attrezzi per fare lavori di giardinaggio. Non solo un secondo lavoro, totalmente in nero: mentre sarebbe dovuto essere al lavoro per l’azienda sanitaria andava a fare la spesa, girava al mercato, andava a far visita ad amici e conoscenti. Nei guai è finito un dipendente pubblico di 65 anni che oltretutto si vantava anche con i colleghi di essere un “furbetto del cartellino”.