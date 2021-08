La chiesina in alta quota è stata riaperta, dopo 60 anni, a Ussita e la volontà è di recuperare anche la processione che si svolgeva ogni anno. L’iniziativa di domenica 29 agosto alla chiesa della Madonna del Pian della Croce di Frontignano, detta Madonnella, è stata organizzata grazie al Comune, la Pro Loro di Ussita e l’associazione CASA, “Cosa Accade Se Abitiamo”, su impulso di Giuseppe Brandi, da tutti conosciuto come Peppe di San Placido, che nacque nella piccola frazione ussitana, ancora in zona rossa dopo il terremoto del 2016. La Madonnella è l’unica chiesa in piedi dopo il sisma.