Un viaggio speciale alla scoperta del "Digital Culture Heritage", nuova disciplina che esplora l'evoluzione del web per immaginare nuove forme di narrazione e di valorizzazione per i musei e per gli istituti culturali. Presentiamo qui #adripromtour, progetto europeo Interreg Italia-Croazia e delle opportunità che vengono dalla cooperazione territoriale per la promozione turistica e culturale.