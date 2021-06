ANCONA – Interviene Ida Simonella, assessora al porto dopo le ultime ordinanze che vietano l’ingresso alle bici, tranne che per i lavoratori portuali, la chiusura del varco della portella Santa Maria nelle ore serali e il divieto di transito verso il camminamento che conduce al suggestivo molo della Lanterna Rossa. L’apertura alla città del porto subisce una battuta d’arresto proprio dopo la fine dei mesi duri di lock down e nel momento in cui c’è la vacatio dopo l’uscita di Giampieri per l’autorità portuale e si attende la nomina di un commissario. L’autorità marittima pone esigenze di sicurezza: così è scattata la chiusura della portella Santa Maria.