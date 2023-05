Silvetti subito ospite della #rassegnastampa di èTV. #Meloni, #Sgarbi, i nomi degli assessori e… la Sagra del Bombetto

L'alba dei vincitori. Come Ceriscioli nel 2015, Acquaroli nel 2020, Mancinelli nel 2018, Daniele Silvettii neo Sindaco di Ancona si è messo subito a disposizione, in diretta su èTV, per rispondere alle domande del pubblico, a poche ore dai festeggiamenti per la sua vittoria. Un gesto di rispetto nei confronti dei nostri telespettatori, che va oltre ogni colore politico.

Dalla chiamata persa con la Meloni ("Non ho fatto in tempo a rispondere, poi ci siamo sentiti verso le 23") alla telefonata festante di Vittorio Sgarbi, ai nomi degli Assessori sicuri (Battino, Zinni) e papabili (Bersaglia). Fino alla Sagra del Bombetto in cui "sarò in cucina da volontario con la mitica parnanza"…