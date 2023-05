Le testimonianze raccolte e raccontate oggi dalla nostra Laura Meda in occasione dell'apertura del nuovo centro nazionale della Lega alle nostre telecamere

Da un lato della stanza lavora Paola, lei non vede e non cammina, ma la sua voce è potente, conduce persino un programma in una web radio e poi lavora la creta, creando oggetti meravigliosi lei non può li vedere ma li sente tra le sue mani, ne avverte la bellezza, così come avverte la bellezza delle persone che la circondano

Dall'altro lato della stanza lavora Rossano, sa creare cestini di vimini con una precisione incredibile, eppure è sordocieco, per comunicare con lui occorre digita sulle dita della sua mano, come se fosse una tastiera.

Paola e Rossano sono due degli adulti seguiti dalla Lega del Filo d'Oro, un filo prezioso partito da osimo nel lontano 1964, per stare accanto alle persone con sordocecità e altre disabilità psicorsensoriali. Vivere una vita normale all'interno della disabilità è possibile, Paola e Rossano lo testimoniano ogni giorno, nulla è già scritto, come raccontano Consuelo e Jonahtan: alla loro piccola Sophie erano state date poche speranze, quasi nessuna anzi, ma l'incontro con la Lega del Filo d'Oro ha cambiato tutto: "qui – spiegano – abbiamo ritrovato la speranza, Sophie ad appena due anni è una continua scoperta"