Nove edifici, 37 tra ambulatori medici e laboratori, 40 aule didattiche , quattro palestre e due piscine, il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro è oramai sempre più completo.

Oggi per la prima volta le nostre lecamere sono entrate in questo centro che potrà accogliere, con l'entrata in funzione del secondo lotto, ben 100 persone (80 posti per il ricovero a tempo pieno e 20 posti diurni) dando una risposta concreta alle persone sordocieche e alle loro famiglie oggi e soprattutto domani.