Conoscere la violenza di genere in tutte le sue sfumature per imparare a combatterla. È stato questo il cuore del progetto “Le scuole contro la violenza di genere” portato dal Forum delle donne e dal comune di Ancona insieme ad Amnesty International in sei istituti superiori della città di Ancona.

Il lavoro conclusosi al Teatro Sperimentale con la consegna delle targhe ai partecipanti si è svolto in più momenti partendo da novembre sia con laboratori in classe che con la partecipazione alla mostra “Com'eri vestita?” in cui sono esposti gli abiti indossati dalle donne vittime di violenza al momento dello stupro. Un titolo che è anche una provocazione per combattere l'idea che una donna con il suo abbigliamento possa avere una qualche responsabilità nell'abuso di cui è vittima.