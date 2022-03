Sono 55 per ora i profughi ucraini nella nostra regione risultati positivi al covid. Si tratta però di un numero provvisorio. Dei 3700 cittadini ucraini, accolti e censiti dall'asur marche alla data del 29 marzo, solo il 50% per ora è stato sottoposto a tampone molecolare.

I controlli sono ancora in corso e proprio in questi giorni la aree vaste si stanno organizzando con i rispettivi dipartimenti di prevenzione e gli operatori per completare lo screening dei nuovi arrivati.

Operazione non semplice, perchè mentre coloro che giungono nella nostra regione tramite associazioni ed enti, come la croce rossa, vengono controllati e sottoposti a tampone anche prima della partenza dall'ucraina, più difficile è verificare lo stato di salute dei cittadini che fuggono dalla guerra tramite l'aiuto di singoli e privati.

Fino al 30 aprile chiunque provenga dall'Ucraina ha l'obbligo di sottoporsi a tampone antigenico o molecolare, obbligo che, nonostante lo fine dello stato di emergenza, è stato prorogato proprio in queste ore dal 31 marzo appunto a fine aprile. Per tutti i profughi comunque la regione Marche ha già predisposto ambulatori e uffici specifici in ogni area vasta, qui sarà possibile effettuare test e ricevere il vaccino anti covid ma anche sottoporsi ad altre cure e vaccini, se ritenuti necessari.

Già partito anche l'inserimento scolastico dei ragazzi ucraini. Dei 1700 minori arrivati nelle Marche, sono già 217 quelli che stanno frequentando istituti scolastici nella nostra regione. Ben 62 i ragazzini iscritti nella provincia di Macerata, 58 in quella di Ancona, 35 a pesaro urbino, 34 nel fermano e 28 nell'ascolano.