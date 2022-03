"Expert on Local Public Transport", ovvero nuove figure professionali al passo con le nuove esigenze nel trasporto pubblico locale. E’ il progetto internazionale di cui Conerobus è capofila in linea con la linea di sviluppo tracciata dall’Europa con Next generation, puntando su sostenibilità, transizione ecologica e innovazione nella tecnologia ma anche nelle persone. Con la sua Mobility Academy Conerobus Service sta concludendo il master in bigliettazione elettronica con 60 collaboratori delle aziende di trasporto italiane e ha avviato anche un corso di formazione per manutentori di veicoli elettrici e ibridi. Ad Ancona l’incontro alla sala box della Mole Vanvitelliana, con ospiti da diversi paesi europei, mentre fino a giovedì per 3 giorni ci saranno simulazioni all’Università Politecnica delle Marche.