Flat tax al 7% per i pensionati per ripopolare l'area del cratere? "Ben venga come vantaggio in più ma non è questa di certo la soluzione al problema dei territori colpiti dal sisma del 2016".

E' deciso l'Assessore Regionale alla Ricostruzione della Regione Marche Guido Castelli sulla nuova norma introdotta nei giorni scorsi all'interno del Decreto Sostegni Ter per favorire l’insediamento dei pensionati nell’entroterra.

"Norma utile ma che di certo non basta". Al cratere serve ben altro, a partire dal nodo studenti, per non parlare dell questione relativa al credito d’imposta per gli investimenti realizzati dagli imprenditori del cratere, che avevano investito confidando in una agevolazione che ad oggi però non si sa se sarà confermata o meno.

Servizio di Laura Meda