Metti un giovanissimo Liceale Italiano a New York per parlare di Diplomazia e futuro del Pianeta. In un periodo buio come quello che stiamo vivendo, dove proprio alla Diplomazia si guarda con speranza per la fine della guerra in Ucraina, diversi ragazzi da tutta Italia hanno raggiunto New York per partecipare al Progetto delle Nazioni Unite "Change the World – Model Unite Nations".

Tra i protagonisti, in mezzo a personaggi di spessore come Bill Clinton, anche il nostro Leonardo Moretti, studente della 4a Liceo Classico Rinaldini di Ancona, che direttamente da Times Square in perfetto stile giornalistico ci racconta la sua esperienza