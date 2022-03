1 aprile ovvero fine dello stato di emergenza. Pochi cambiamenti per i vaccinati, molti invece per i nov vax e per coloro che erano sprovvisti del super green pass A cominciare dai negozi, qui non sarà più in vigore l'obbligo di green pass. Svolta anche per bar e ristoranti dove si torna al green pass base. Sparisce anche l'obbligo di quarantena per chi entra in contatto con un positivo, indipendentemente dal vaccino Restano però alcune restrizioni, a partire dall'uso delle mascherine sui mezzi pubblici.

E i marchigiani che ne pensano? Incredulità di qualcuno a parte, la maggioranza è contenta, "era ora", dicono ma aggiungono, "il virus c'è, noi comunque non abbassiamo la guardia".