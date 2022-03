ANCONA – L’autobus si schianta contro il muro della sede della Banca D’Italia: caos in pieno centro ad Ancona nel tardo pomeriggio, all’incrocio tra via 29 Settembre e Corso Stamira. Da quanto si apprende c’erano alcuni passeggeri all’interno: due sono rimasti lievemente feriti e sono stati portati all’Ospedale Regionale a Torrette di Ancona per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente: la strada è chiusa. Al lavoro anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del clamoroso schianto, avvenuto in prossimità di una curva.