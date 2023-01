Appena il meteo lo consentirà potranno partire i lavori programmati dal Comune di Ancona per i cinque lotti di manutenzione delle strade cittadine.Il totale degli interventi "ammonta a 4,5 milioni di euro, gli interventi sono già stati aggiudicati alle imprese.

Si partirà dal primo lotto che comprende Via Conca, dove le condizioni del manto stradale creano disagi non solo ai cittadini,ma anche alle ambulanze che percorrono quel tratto di strada per raggiungere l'ospedale regionale di Torrette, costrette a fare lo slalom tra le buche.