Si apre domani domani lunedì 31 gennaio a Falconara il cantiere per i lavori di asfaltatura lungo la via Flaminia, nel tratto compreso tra il confine con il comune di Ancona e via Baldelli per un totale di 2,7 km. A lavorare concretamente sulla carreggiata si inizierà dal sette gennaio con tutta una serie di modifiche alla viabilità. Gli interventi finanziati per 1,34 milioni di euro con fondi regionali e in parte di Vivaservizi sono stati suddivisi in quattro lotti: il primo in particolare va dal confine con Ancona all'incrocio con via Palombina vecchia. Si stima di portare a termine questa prima tranche entro il mese di marzo.