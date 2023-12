Appuntamento in regione per i terremotati di Ancona che a distanza di 14 mesi dalla scossa del 9 novembre 2022 non hanno ancora alcuna certezza sulla ricostruzione delle loro abitazioni. Dopo la delusione di emendamenti bocciati in finanziaria e nel milleproroghe ribadita nell’incontro con il presidente Acquaroli e il commissario al sisma 2016 Castelli la volontà di inserire la situazione anconetana e quella di umbertide in Umbria del 2023 dentro la struttura sisma del Centro Italia