La vita in Ucraina di Valentina Morico, giovane anconetana che lavora come capo missione a Kiev per Soleterre. Qui c'è una nuova normalità, spiega, ma i problemi sono tanti, a partire dalla carenza di medicinali per i piccoli malati oncologici dell'ospedale

Dopo 10 mesi di guerra, dopo le corse nei rifugi, i bombardamenti, e le interruzioni di corrente l'emergenza ora a Kiev riguarda l'assenza di medicinali, soprattutto per i piccoli malati oncologici dell'ospedale cittadino, cure salvavita sempre più spesso introvabili. E' questo l'allarme lanciato da valentina Morico, giovane anconetana impegnata dallo scorso novembre in ucraina come capo missione di sole terre. All'inizio della guerra, racconta, a kiev mancava tutto, anche un semplice generatore era introvabile.

Nonostante la sua giovane età Valentina non è nuova a missioni umanitarie, ha già lavorato in Tunisia e Libia, ma l'Ucraina, racconta, è diversa. E' una vita, quella di Kiev, che a tratti appare completamente normale, se così si può dire, una normalità, fatta di generatori di corrente e allarmi antiaerei.

Servizio di Laura Meda