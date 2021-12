1707 casi nelle ultime 24 ore, mai così tanti in un solo giorno. E' nuovo boom di casi nella nostra regione, con un tasso di incidenza che sfonda la barriera di 400 e arriva a 423,80 su 100mila abitanti. Un aumento esponenziale, se si considera che ieri l'incidenza era ferma a quota 665 con 1098 nuovi positivi. Effetto annunciato della variante omicron, che secondo gli esperti, rappresenta oltre il 70% dei nuovi casi registrati nella nostra regione. La provincia più colpita resta quella di Ancona che totalizza da sola 560 nuovi positivi, un terzo del totale dei casi della nostra regione. Seguono Fermo con 416 e poi Pesaro-Urbino 198, Macerata 192 e Ascoli Piceno 181. Sono invece 160 i positivi da fuori regione.

Sale purtroppo la conta delle vittime, 7 nelle ultime 24 ore, due nel Fermano, due nell'Anconetano, due nella provincia di Pesaro Urbino, uno nel Maceratese, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3236. Aumentano, seppur in misura minore, anche i ricoveri, 261 in totale, + 7 rispetto a ieri, 43 le persone che lottano per la vita in terapia intensiva.