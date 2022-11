Uccise per mano di un marito, un compagno, un amante, un ex. Sono le voci delle donne di “Ferite a Morte” il live reading sul tema della violenza di Genere, con i racconti tratti dal libro di Serena Dandini. Un progetto che da marzo scorso coinvolge le donne della Cisl delle Marche con diversi spettacoli portati in giro per le Marche. Qui siamo alla Nuova Fenice di Osimo.