Al momento non ci sono casi di pazienti positivi alla variante omicron del covid nelle Marche, ma l’invito alla prudenza è d’obbligo secondo l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. sul fronte ospedaliero la regione corre ai ripari aggiungendo altri 8 posti letto di Terapia intensiva all’ospedale Torrette di Ancona in attuazione del DL 34/2020 che ha finanziato nelle Marche 105 nuovi posti di terapia intensiva per raggiungere il target di 0,14 posti ogni 1000 abitanti. I posti di terapia intensiva nelle Marche salgono così a 246. Altri 4 posti entreranno in funzione a Torrette entro gennaio e altri 10 a Fermo approssimativamente entro dicembre di quest’anno.