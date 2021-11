Il 6 dicembre si avvicina, data d’ingresso del Super Green Pass. In attesa del Decreto Legge definitivo che lo disciplinerà, le palestre si preparano. Per quelle delle Marche, regione in zona tuttora in zona bianca, nonostante dati che ogni giorno fanno presagire un peggioramento dell’orizzonte, non cambierà nulla. Per l’ingresso dei clienti varrà ancora il Green Pass ‘base’. Le criticità dei gestori sono piuttosto altrove. Accesso ai ristori, le richieste non recepite dal Governo nei Decreti Sostegni e Sostegni bis, al riforma dello sport italiano e le sue ripercussioni. Sabato 4 dicembre una conferenza di confronto