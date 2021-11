Si muovono senza paura, di notte, a branchi attraversano le strade. Quello dei selvatici, in particolare i cinghiali resta un grosso problema per gli agricoltori e non solo, visto che spesso sono anche causa di incidenti stradali. A San Severino Marche, nella fattoria Fucili si allevano maiali per la produzione di insaccati, mentre i campi vengono coltivati per la loro alimentazione. I maiali qui mangiano qualcosa come 500 chili di farina al giorno, ricavata da orzo, mais e favino ma parte del raccolto si perde proprio a causa dei cinghiali che battono il terreno. Una perdita che poi si somma, per gli allevatori che devono acquistare il foraggio, ad un aumento di costi importanti per le materie prime: l’orzo è passato da 20 al 30 euro al quintale, stessa situazione per il mais. Il favino è addirittura raddoppiato da 20 a 40 euro. E in questo scenario gli ungulati banchettano comunque, incuranti della speculazione.