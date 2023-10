Civitanova, un grido nella notte: aiuto, mio figlio è caduto dal 4o piano. E' ricoverato in gravissime condizioni. I fili del bucato hanno rallentato la caduta.

Dramma a Civitanova: nella tarda serata di ieri un bimbo di circa due anni è precipitato dal quarto piano di un'abitazione in Via Verga. Sul posto si sono immediatamente recati i mezzi di soccorso e la Polizia, che sta indagando per chiarire le cause dell'incidente. La mamma del piccino, in preda alla disperazione, sarebbe corsa in strada per cercare aiuto tra le auto in transito.

Il piccolo è precipitato dopo un volo di diversi metri: alcuni fili del bucato steso avrebbero evitato il peggio, rallentando la sua caduta. Le sue condizioni sono comunque disperate: il bimbo, di origini tunisine, lotta tra la vita e la morte all'Ospedale regionale Torrette di Ancona

Stando a quanto emerso dai primi accertamenti il piccino sarebbe caduto accidentalmente.