Possono avere espressioni buffe o terrificanti ma sono tutte buone le zucche se poi finiscono a tavola. E’ l’ortaggio grande protagonista in vista di Halloween e la Coldiretti Marche, al mercato di Campagna Amica di via Martiri della Resistenza ad Ancona come per diversi appuntamenti in giro per la regione, ha coinvolto i più piccoli nelle operazioni di intaglio.