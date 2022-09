Torna a riunirsi il consiglio delle Marche dopo la tornata elettorale, non si palesano sugli scranni due dei tre assessori eletti, Giorgia Latini e Mirco Carloni. Presente, invece Guido Castelli. È anche la prima seduta dopo l'alluvione del 15 settembre e la seduta si apre osservando un minuto di silenzio per le 12 vittime e per testimoniare la vicinanza alle popolazioni colpite. Poi ha preso parola il presidente dell'Assemblea Dino Latini e il governatore Francesco Acquaroli che ha annunciato per l'11 ottobre un consiglio monotematico