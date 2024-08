In via di completamento l'asfalto nel tratto che collega via dell'Appannaggio a largo Sacramento. La pensilina dei taxi è stata rimossa, l'edicola posta all’angolo tra il varco Repubblica e via dell’Appannaggio, pure. È il conto alla rovescia prima che venga del tutto tolto il cantiere e restituta piazza della Repubblica agli anconetani nella sua nuova veste