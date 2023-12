Dopo le dimissioni da Ct della nazionale e l'incarico ufficiale in Arabia Saudita, è stata da più parti messa in dubbio l'opportunità per la Regione Marche di proseguire il rapporto con Roberto Mancini come testimonial. Il sindaco di Pesaro Ricci ha invocato il neo campione del mondo Gianmarco Tamberi. Il presidente Acquaroli conferma il Mancio