Bollino rosso ad Ancona, caldo ed afa in tutta la regione Marche. Ed è anche emergenza idrica.

La regione ha invitato tutti i comuni delle Marche a emanare ordinanze per vietare il consumo di acqua per attività non essenziali , quali lavaggi auto, riempimento di piscine private o irrigazione di prati e giardini. Ordinanze da emanare immediatamente e su cui sarà necessario un forte controllo per l’osservanza degli obblighi.

E si va, spiega l'Assessore Aguzzi, verso la richiesta dello stato di emergenza.