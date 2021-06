“L’incidente di ieri è una tragedia e una denuncia delle condizioni in cui versa quel tratto di A14”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture delle Marche Francesco Baldelli sul grave tamponamento fra tre camion verificatosi lunedì sull’A14, in cui hanno perso la vita due autotrasportatori di 58 e 57 anni, Carlo Bartolomei e Mario Miani ed è rimasta ferita una terza persona. L’incidente a causa del quale uno dei camion è andato a fuoco ha bloccato l’autostrada per molte ore tra Marche e Abruzzo.

L’incidente è solo la denuncia però, come sottolineato dall’Assessore Baldelli, dei prolungati disagi legati ai ritardi nei cantieri autostradali nel tratto sud della regione che ormai vanno avanti da tre anni.