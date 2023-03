Approvata la deroga al blocco della cessione dei crediti per i terremoti dal 2009 in poi e per l'alluvione del 15 settembre scorso, ma non ancora per il sisma del 9 novembre 2022 in quanto, a tutt'oggi, non vi è il riconoscimento dello stato di emergenza. Ad Ancona monta la rabbia degli sfollati: “Quella data è stata dimenticata. Viviamo in condizioni di difficoltà e senza certezze”.