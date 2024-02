Supportare le donne nell’ambiente di lavoro, per una migliore conciliazione con i tempi di vita. Va in questa direzione la Regione Marche con una serie diinterventi finanziati con il fondo sociale europeo nel settennio 2021-2027. A disposizione 2 milioni di euro per rendere le condizioni di lavoro più family friendly, ovvero flessibilità negli orari, servizi educativi per l’infanzia, attività estive e doposcuola, servizi di cura per anziani e figli non autosufficienti.