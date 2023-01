Dichiarata inagibile dopo la scossa di terremoto del 9 novembre scorso, per danni a lavanderia e cucina. La Casa Rossa di Ancona, nei pressi dell'ex Crass, struttura della neo Azienda Sanitaria Territoriale, è oggi chiusa. Era la residenza di 14 ragazzi con problemi caratteriali o disturbi mentali che sono stati gioco forza trasferiti al Centro d'igiene mentale in via Giordano Bruno. Una soluzione temporanea che però Liberalamente, l'associazione dei familiari dei pazienti, giudica inadeguata e non idonea ad accogliere ragazzi fragili che hanno bisogno di un percorso riabilitativo costante