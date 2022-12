La maggioranza non ci sta alle critiche del Partito Democratico,

Questo, spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio Carlo Ciccioli, è il primo vero bilancio che la giunta Acquaroli riesce a fare, un bilancio in che si caratterizza per le emergenze del periodo ma non solo. E' una manovra da 5 miliardi, 21 milioni destinati al dissesto idrogeologico, 8 alla medicina del territorio.