Interventi ad hoc per la nostra Regione Marche quelli approvati dal Cipess il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, interventi che daranno nuovo impulso a molte infrastrutture ferme, spiegano dal Cipess, da oramai troppo tempo.

Innanzitutto c’è l’adeguamento del corridoio E78 Grosseto-Fano con lo stanziamento di 150 milioni per l'adeguamento della Galleria della Guinza. Si tratta di una decisione di vitale importanza per i collegamenti nella regione.

Non solo. In arrivo anche diverse opere post terremoto, attese da tempo, con le procedure di gara saranno bandite entro il 30 dicembre prossimo. E ancora. Il CIPESS iha approvato anche il progetto definitivo dell’ Intervalliva Sforzacosta-Macerata un’opera attesa da oltre un decennio, entrata a far parte del maxi intervento in cui era stato suddiviso il Sistema di Viabilità “Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna” e da decenni ritenuta indispensabile per la fruizione del territorio sia in senso commerciale residenziale.

L’intervalliva, di fatto, collegherà un’arteria strutturale di livello nazionale come la SS 77 Civitanova Marche-Foligno al capoluogo di provincia, tratto sempre più indispensabile per la viabilità legata al nuovo ospedale maceratese che sorgerà proprio in località La Pieve. Il costo dell’investimento ammonta a 83,4 milioni di euro.

Ancora, la consegna alla regione del progetto della Fabriano Cagli entro il 31 dicembre e l''arrivo di fondi per il sistema pedemontano intervallivo.