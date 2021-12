Servono misure più stringenti di quelle prese finora per tutelare il rientro a scuola in sicurezza di studenti e personale scolastico a gennaio, ma soprattutto per evitare nuove chiusure. L'appello ad agire di Riccardo Rossini preside dell'Anp Marche fa eco a quello del suo collega nazionale Antonello Giannelli che ha chiesto ulteriori sicurezze rispetto a quelle inserite nel decreto Natale ossia l'obbligatorietà delle mascherine FFP2 nei mezzi di trasporto pubblico e per il personale scolastico a contatto con studenti che per motivi di salute non possono indossare la mascherina.

Il presidente di Anp nazionale Giannelli ha chiesto di poter estendere l'utilizzo delle FFP2 a tutti gli studenti e un'accelerazione delle vaccinazioni per gli alunni sotto i 12 anni. Ma Rossini chiede un passo in più anche sul green pass.